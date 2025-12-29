 Пєсков: для припинення війни українська сторона має вивести ЗСУ з Донбасу

  • понеділок

    29 грудня, 2025

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пєсков: для припинення бойових дій українська сторона має вивести ЗСУ з Донбасу

Дмитро Пєсков підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України. Фото: ukrinform.uaДмитро Пєсков підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України. Фото: ukrinform.ua

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що за планами Кремля припинення бойових дій можливе лише після повного виведенням Збройних сил України за межі Донбасу.

Про це повідомляють російські агентства «Интерфакс» та «ТАСС».

За словами Дмитра Пєскова йдеться про повне виведення українських військ з територій Донбасу.

Реклама

— Звичайно. Це відхід збройних сил режиму з Донбасу за межі адміністративних кордонів, — сказав він.

На запитання, чи поширюється ця вимога також на території Херсонської та Запорізької областей прессекретар Володимира Путіна ухилився від прямої відповіді.

— Тут я вже говорив, що повністю ми не будемо коментувати і вдаватися в публічне обговорення окремих положень, — зазначив Дмитро Пєсков.

Водночас він заявив, що Москва нібито розгляне можливість припинення війни лише у контексті реалізації своїх політичних цілей.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом попросив його розглянути можливість довгострокових гарантій безпеки для України — терміном на 30–50 років, проте мирний план передбачає лише 15 років.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський просив у Трампа гарантії безпеки для України на 30–50 років, проте мирний план передбачає лише 15 років
Міненерго: після припинення атак РФ Україні потрібно щонайменше два місяці, щоб відмовитися від відключень світла
Кредити для підприємців: Одещина серед найактивніших регіонів
Реклама
Читайте також:
новини
Для юних тенісистів у Миколаєві провели святкове тренування до Нового року

Даріна Мельничук
новини
Суддя Подзігун оголосила перерву у справі про кейтеринг «Проссекко 8»: прокуратура невчасно подала документи

Аліса Мелік-Адамян
новини
КП «Парки» заклало у своєму бюджеті ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини в Миколаєві

Аліна Квітко
новини
З 1 січня у Миколаєві тариф на тепло для населення покриватиме 40% собівартості — додаткові витрати міста складуть ₴96 млн

Анна Гакман
новини
У Миколаєві на державній «Зорі-Машпроект» виплатили зарплату після двомісячної затримки

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Кредити для підприємців: Одещина серед найактивніших регіонів
Міненерго: після припинення атак РФ Україні потрібно щонайменше два місяці, щоб відмовитися від відключень світла
Зеленський просив у Трампа гарантії безпеки для України на 30–50 років, проте мирний план передбачає лише 15 років

ІНФОГРАФІКА

Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

6 годин тому

На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Головне сьогодні