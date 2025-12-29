Пєсков: для припинення бойових дій українська сторона має вивести ЗСУ з Донбасу

Дмитро Пєсков підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України. Фото: ukrinform.ua

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що за планами Кремля припинення бойових дій можливе лише після повного виведенням Збройних сил України за межі Донбасу.

Про це повідомляють російські агентства «Интерфакс» та «ТАСС».

За словами Дмитра Пєскова йдеться про повне виведення українських військ з територій Донбасу.

— Звичайно. Це відхід збройних сил режиму з Донбасу за межі адміністративних кордонів, — сказав він.

На запитання, чи поширюється ця вимога також на території Херсонської та Запорізької областей прессекретар Володимира Путіна ухилився від прямої відповіді.

— Тут я вже говорив, що повністю ми не будемо коментувати і вдаватися в публічне обговорення окремих положень, — зазначив Дмитро Пєсков.

Водночас він заявив, що Москва нібито розгляне можливість припинення війни лише у контексті реалізації своїх політичних цілей.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом попросив його розглянути можливість довгострокових гарантій безпеки для України — терміном на 30–50 років, проте мирний план передбачає лише 15 років.