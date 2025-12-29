Кредити для підприємців: Одещина серед найактивніших регіонів

Одеська область серед лідерів кредитування бізнесу. Фото: ain.ua, для ілюстрації

Одеська область увійшла до числа регіонів-лідерів за кількістю отриманих бізнес-кредитів від початку 2025 року. Вона стала одним із чотирьох регіонів у зонах високого воєнного ризику, де підприємці найактивніше користуються державною програмою фінансування.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

За минулий тиждень українські підприємці оформили 686 нових кредитів на загальну суму 3,3 мільярда гривень. Значна частина цих коштів припала саме на бізнес у регіонах із підвищеними безпековими ризиками, зокрема й на Одещині.

З початку 2025 року в межах програми бізнес уже залучив 28,9 тисячі кредитів на суму 87,7 мільярда гривень. Найбільші обсяги фінансування спрямували на:

підтримку підприємств у зонах високого воєнного ризику — 25,3 мільярда гривень;

розвиток переробної промисловості — 22,6 мільярда гривень;

реалізацію інвестиційних проєктів — 22,1 мільярда гривень.

Саме кредитування бізнесу в зонах підвищеного ризику продемонструвало найбільший тижневий приріст — плюс 1,06 мільярда гривень.

Від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці по всій Україні отримали 133,3 тисячі кредитів на суму 453,7 мільярда гривень. Із них у період воєнного стану — 98,5 тисячі кредитів на 364,1 мільярда гривень.

Окрім Одеської області, до десятки регіонів-лідерів за кількістю залучених кредитів також увійшли Дніпропетровська, Київська та Харківська області — усі вони належать до зон високого воєнного ризику.

Найбільше кредитних коштів бізнес спрямовує на аграрний сектор, переробну промисловість, а також гуртову й роздрібну торгівлю.

Нагадаємо, що Одещина увійшла до п’ятірки регіонів, де цьогоріч відкрилися понад тисячу нових кафе та ресторанів. Для порівняння, на Миколаївщині відкрилися 325 нових підприємців, а на Херсонщині — лише 93.