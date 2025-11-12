  • середа

Клуб

Одещина в топі: понад тисячу нових кафе та ресторанів цього року

Одещина — серед лідерів за кількістю нових кафе та ресторанів в Україні. Ілюстративне фото: «МикВісті»Одещина — серед лідерів за кількістю нових кафе та ресторанів в Україні. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Одещина увійшла до п’ятірки регіонів, де цьогоріч відкрилися найбільше нових ФОПів у сфері громадського харчування — понад тисяча закладів. Для порівняння, на Миколаївщині зареєстрували 325 нових підприємців, а на Херсонщині — лише 93.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Найактивніше відкривали кафе та ресторани у Києві (1693), Дніпропетровській області (1323), Львівській (1136) Одеській (1113) та Київській (1054).

Географія нових ФОПів у HoReCa. Інфографіка: ОпендатаботГеографія нових ФОПів у HoReCa. Інфографіка: Опендатабот

Загалом, за даними Єдиного державного реєстру, у 2025 році в Україні з’явилося понад 13 тисяч нових ФОПи у сфері громадського харчування, що на 5% менше, ніж торік. Найактивнішим місяцем став вересень, коли відкрилися 1699 нових закладів.

Водночас понад 10,6 тисяч підприємців у цій сфері припинили роботу. Тож загальний приріст становить +2728 закладів, тоді як торік він сягав понад шість тисяч.

Кожен четвертий заклад, що закрився цьогоріч, пропрацював менше пів року. Медіанна тривалість життя бізнесу у сфері HoReCa — 17 місяців. Найстаріший ФОП-ресторан, який припинив діяльність, працював із 1992 року.

Термін життя ФОПів, що закрились у 2025 році. Інфографіка: ОпендатаботТермін життя ФОПів, що закрились у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Попри зменшення кількості нових відкриттів, за даними сервісу Poster, виторг закладів зріс на 6%, але це радше наслідок подорожчання, ніж зростання відвідуваності. Кількість гостей зменшилася на 9%, а середній чек виріс на 11%.

Зниження клієнтів фіксують у всіх великих містах. Зокрема, зменшення відвідувачів на 8% у Львові, в Одесі — на 6%, Києві — 13%, Дніпрі — 11%, Харкові — 7%.

Раніше повідомлялось, що в Одесі переглянули тарифи для бізнесу, що працює на узбережжі — від пересувних кіосків і літніх майданчиків до орендованих пляжів.

