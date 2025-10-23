  • четвер

Логістика під час війни: Одещина увійшла в топ-регіонів за кількістю компаній

Одещина увійшла до трійки регіонів України з найбільшою кількістю компаній, що працюють у сфері транспорту та логістики. У регіоні нині 11,8 тисячі фізичних осіб-підприємців та 6,3 тисячі компаній, які працюють у цій галузі.

Про це свідчать аналітичні дані YC.Market, пишуть «МикВісті».

Кількість компаній, які працюють у сфері транспорту та логістики. Інфографіка: YC.MarketКількість компаній, які працюють у сфері транспорту та логістики. Інфографіка: YC.Market

Абсолютним лідером за кількістю бізнесів у сфері логістики є Київ — у столиці діє майже 19 тисяч компанія (27% від загальної кількості по країні) та майже 16 тисяч ФОПів (8%). Загалом у Києві зосереджено майже 35 тисяч суб’єктів господарювання, пов’язаних із транспортно-логістичним сектором.

Друге місце посідає Дніпропетровська область, де функціонує понад п'ять тисяч компанії та понад 13,8 тисячі ФОПи — загалом близько 18,9 тисячі бізнесів. Високі показники пояснюються потужним промисловим потенціалом регіону та стратегічним розташуванням транспортних шляхів.

Третю позицію займає Одеська область, де загальна кількість логістичних підприємств становить 18,1–18,3 тисячі. На четвертому місці — Львівщина (приблизно 16,6 тисячі суб’єктів господарювання). Західний регіон перетворився на новий логістичний хаб, куди перемістили діяльність багато перевізників і складських операторів.

П’ятірку лідерів замикає Київська область (без урахування столиці) із показником 16,1 тисячі логістичних бізнесів. Високі показники також демонструють Харківська область (понад 14,5 тисячі компаній і ФОПів) та Вінниччина (майже 9,7 тисячі).

Кількість ФОПів, які працюють у сфері транспорту та логістики. Інфографіка: YC.MarketКількість ФОПів, які працюють у сфері транспорту та логістики. Інфографіка: YC.Market

У решті регіонів кількість активних логістичних суб’єктів господарювання менша ніж вісім тисяч, а найнижчі показники зафіксовані у прифронтових областях.

Зокрема, на Миколаївщині працює понад 7,7 тисячі підприємств, з них 5,4 тисячі — ФОПи. А на Херсонщині — понад 4,2 тисячі, серед яких близько трьох тисяч — фізичні особи-підприємці.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині продовжується спад підприємницької активності. За дев’ять місяців 2025 року свою діяльність припинили 5740 ФОПів, що майже дорівнює кількості нових реєстрацій.

Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

Російські спецслужби замовили підпал будівлі суду Миколаєва: його капремонт обійдеться держбюджету у ₴5,6 млн

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

