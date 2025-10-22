Ukrainian Voice сказал: Бізнес Миколаївщини скорочується: за 9 місяців закрилися понад 5,7 тисячі ФОПів. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині продовжується спад підприємницької активності. За дев’ять місяців 2025 року свою діяльність припинили 5740 ФОПів, що майже дорівнює кількості нових реєстрацій.

Про це свідчать дані обласного управління Державної податкової служби.

Зазначається, що станом на 1 жовтня 2025 року в області обліковується 105,2 тисячі платників податків — лише на 336 більше, ніж на початку року.

Упродовж цього року зареєстрували 6445 нових суб’єктів господарювання, з яких 5754 — ФОПи та 691 — юридична особа. Водночас припинили роботу 6054 підприємства — 5740 ФОПів і 314 юридичних осіб.

