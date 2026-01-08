Скаржилась, що не може взути зимові чоботи: суд дозволив зняти електронний браслет з нардепки Скороход

Суд дозволив зняти електронний браслет із нардепки Скороход. Ілюстративне фото: espreso.tv

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила зняти електронний браслет із народної депутатки Анни Скороход, яку підозрюють у хабарництві. Натомість суд визначив їй запобіжний захід у вигляді застави у чотири мільйони гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

Під час судового засідання депутатка заявила, що не має наміру залишати Україну та не зможе цього зробити без закордонного паспорта. Водночас сторона обвинувачення наполягала на збільшенні розміру застави до понад десять мільйонів гривень і просила відмовити в задоволенні апеляційних скарг захисту.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Адвокат Скороход зазначив, що запропонована прокурором сума застави є необґрунтованою. Захисники також наголошували, що електронний браслет перешкоджає депутатці виконувати службові обов’язки, зокрема працювати на прифронтових територіях, а також створює побутові незручності.

Зокрема, за словами захисту, через браслет Скороход не може носити зручне взуття та одяг. Під час засідання народна депутатка навіть продемонструвала суду зимовий чобіт, який, за її словами, не може взути через електронний браслет.

Справа Анни Скороход

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за версією слідства, очолювала народна депутатка. Правоохоронці стверджують, що учасники змови запропонували бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію його конкурентки. Після отримання першої частини коштів — 125 тисяч доларів — гроші нібито не передали далі через відсутність посадовця, готового вчинити незаконні дії.

Слідство вважає, що Анна Скороход була організаторкою схеми та «гарантом» угоди. Підозру за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України отримали вона, її помічник і можливий спільник.

Після проведення обшуків у її помешканні депутатка заявила, що справу розглядає як «тиск на опозицію». Вона також стверджує, що НАБУ нібито сфабрикувало фотографії з грошима, хоча правоохоронні органи не повідомляли, що ці знімки були зроблені у її квартирі.

Окрім цього, 8 вересня, Анна Скороход прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро України. У підсумку розмови вона заявила, що кримінальне провадження проти неї щодо хабарництва безпідставним і нібито «розвалиться», як тільки оприлюднять повні матеріали справи.

Вже 9 грудня суд обрав для неї заставу в розмірі понад три мільйони як запобіжний захід.

Пізніше стало відомо, що Анна Скороход вийшла з-під варти після того, як за неї внесли заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень. Кошти сплатили «треті особи» ще 12 грудня після обіду.