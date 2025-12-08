  • понеділок

Народна депутатка Скороход прийшла на допит до НАБУ

Народна депутатка Скороход прийшла на допит до НАБУ. Фото ілюстративне: Анна СкороходНародна депутатка Скороход прийшла на допит до НАБУ. Фото ілюстративне: Анна Скороход

Народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход, якій нещодавно оголосили про підозру, прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє «Суспільне».

Напередодні Анна Скороход сама публічно анонсувала свій прихід до слідчих.

«Я прийду, бо мені нічого приховувати. Але ви маєте знати, що стоїть за цією справою насправді… Свої права, репутацію та честь я буду відстоювати», — написала вона.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за версією слідства, очолювала народна депутатка. Правоохоронці стверджують, що учасники групи запропонували бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію його конкурента. Після отримання першої частини коштів — 125 тисяч доларів — гроші нібито не були передані далі через відсутність посадовця, готового вчинити незаконні дії.

Слідство вважає, що Анна Скороход була організаторкою схеми та «гарантом» угоди. Підозру за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України отримали вона, її помічник і можливий спільник.

Після проведення обшуків у її помешканні депутатка заявила, що справу розглядає як «тиск на опозицію». Вона також стверджує, що НАБУ нібито сфабрикувало фотографії з грошима, хоча правоохоронні органи не повідомляли, що ці знімки були зроблені у її квартирі.

