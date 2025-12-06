  • субота

Депутатка Скороход заявила, що НАБУ оприлюднило фейкові фото з грошима

Анна Скороход. Фото: Анна Скороход, FacebookДепутатка Скороход заявила, що НАБУ оприлюднило фейкові фото з грошима. Фото: Анна Скороход, Facebook

Народна депутатка Анна Скороход з партії «За майбутнє» заявила, що після обшуків Національне антикорупційне бюро нібито сфабрикувало фотографії з грошима. Водночас правоохоронці не стверджували, що ці знімки робили у її квартирі.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні.

Анна Скороход заявляє, що поширена НАБУ інформація «не відповідає дійсності». За її словами, грошей у квартирі не знаходили, а фото з купюрами — «фейк». Депутатка показала свою оселю, щоб довести, що інтер’єр на знімках відрізняється від її житла.

— Фото з грошима, які начебто були вилучені, — це все фейк. І жодних грошей вилучено не було, також жодних грошей у мене знайдено не було, — заявила вона.

Вона також назвала представників НАБУ «брехунами».

Нагадаємо, що СБУ спільно з НАБУ та САП викрили в Києві організовану злочинну групу, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка України Анна Скороход. Її підозрюють в отриманні хабаря. Медіа заявляє, що було задокументовано інцидент під час якого народна обраниця вимагала від підприємця 250 тисяч доларів.

Ганна Скороход, коментуючи обшуки у своєму помешканні на сторінці у Facebook, заявила, що це є «прямим тиском на опозицію» в Україні.

