Посадовця Південноукраїнської міськради підозрюють у розтраті майже ₴248 тис. бюджетних коштів

Посадовець Південноукраїнської міськради підозрюється у розтраті ₴248 тисяч. Фото: Поліція Миколаївщини

Начальнику управління будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради повідомили про підозру у розтраті коштів місцевого бюджету. Загальну суму збитків оцінюють у суму майже 248 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

За даними досудового розслідування, посадовець уклав та підписав договори за завищеними цінами на виконання робіт із капітального ремонту та встановлення вуличного освітлення у селі Бузьке.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій повторно та в умовах воєнного стану, а також у внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині депутатку міськради підозрюють у вимаганні 9,5 тисячі доларів за оренду землі.