Три компанії, за пропозиціями яких КОП сформував вартість послуг з кейтерингу для шкіл Миколаєва, були пов’язані з депутаткою Ременніковою

Шкільне харчування в Миколаєві, Фото: МикВісті

Комунальне підприємство з організації харчування у навчальних закладах Миколаївської міськради сформувало очікувану вартість послуг з кейтерингу для шкіл, на основі комерційних пропозицій трьох компаній, які можуть бути пов’язані з головою Інгульської районної адміністрації та депутаткою міськради Ганною Ременніковою.

Про це повідомляє Nikcenter.

Нагадаємо, 3 грудня Держаудитслужба через інформацію про можливі фінансові порушення розпочала моніторинг закупівель Миколаївським КОПом кейтерингових послуг для шкіл міста у листопаді 2025 року. Аудитори запросили документи, на основі яких КОП обґрунтував очікувану вартість і технічні характеристики закупівлі.

У відповіді підприємство зазначило, що орієнтувалося на відкриті ринкові ціни та комерційні пропозиції трьох потенційних постачальників: ТОВ «Проссекко 8», ФОП Тетяни Камашевої та ТОВ «Насолода РК». Договір зрештою підписали саме з «Проссекко 8».

Журналісти Nikcenter з’ясували, що усі три компанії можуть бути пов’язані з депутаткою міськради Ганною Ременніковою.

Так, ФОП Тетяна Камашева вказала у документах контактну пошту, яку також використовує чоловік депутатки Валентин Берестнєв. Ця ж пошта зазначена на сайті закладу «Дейлі Спорт», будівля якого, нагадаємо, належить Ганні Ременніковій.

Дані Prozzoro. Фото: Nikcenter Дані Prozzoro. Фото: Nikcenter

Окрім цього телефон Тетяни Камашевої фігурує в низці компаній, пов’язаних із родиною та близьким оточенням очільниці Інгульскої райадміністрації.

Зв'язки телефону Тетяни Камашевої. Фото: Nikcenter

Зокрема, майбутня депутатка напередодні виборів відмічала жінку в своїх дописах з інструкцією до голосування.

Скриншот з Фейсбук Ганни Ременникової. Фото: Nikcenter

У свою чергу компанія «Насолода РК», власницею якого є Ольга Крашеніннікова, також має зв’язки із закладами «Дейлі». Її номер телефону за тегами відображається, як «Ольга Дейли Админ», «Ольга управляющая бассейн», «Ольга Крашеніннікова Дейлі» та інші. А у 2019 році в Facebook Ольга Крашеніннікова вітала Ганну Ременнікову з днем народження.

Теги до телефону Ольга Крашеніннікова. Фото: Nikcenter

Нагадаємо, роботу «Проссекко 8» пов’язують із головою фракції «Пропозиція» у Миколаївській міській раді та очільницею Інгульської райадміністрації Ганною Ременніковою. Так Ірина Стоєва під час пресконференції, 11 грудня повідомила, що приміщення, де готують їжу для дітей у школах Миколаєва, належить саме родині депутатки Ганни Ременнікової.

Згодом стало відомо, що «Проссекко 8», яка потрапила у скандал щодо шкільного харчування у місті, на аукціоні з оренди комунального майна у 2024 році представляла головна юристка Інгульської районної адміністрації.

Ціни всіх трьох постачальників практично не відрізнялися: різниця між пропозиціями інших компаній і «Проссекко 8», склала лише трохи більше 6 тисяч гривень.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ранку 12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводили обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунально-виробничому підприємстві з організації харчування.

Обшуки проходили в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

У вилучених зразках страв, якими компанія ТОВ «Проссекко 8» планувала годувати школярів у Миколаєві, знайшли бактерії групи кишкової палички.

Як стало відомо, у вівторок, 23 грудня фігурантам скандалу щодо організації кейтерингового харчування школярів у Миколаєві вручили підозри.

Керівниці підприємства Ірині Стоєвій оголосили підозру у порушенні правил та норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло спричинити їх поширення, а також у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Петру Вашеняку повідомлено про підозру у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

Пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах: основні заяви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що вони знали про порушення підрядника у приготуванні та доставці шкільних страв ще в понеділок, 8 грудня, але публічно на це не відреагував, оскільки того дня був на муніципальному форумі.

За словами міського голови, частина шкіл відмовилася приймати цю їжу, а частину приготовлених страв узагалі не відправили з підприємства «Проссекко 8».

На уточнювальне питання журналістів, чому Олександр Сєнкевич відреагував на інцидент лише після публікації відео «МикВісті», міський голова пояснив, що «фізично не вистачило сил».

Своєю чергою, директорка ТОВ «Проссекко 8» Ірина Стоєва, компанія якої мала забезпечити кейтеринговим харчуванням дітей у школах Миколаєва, пояснила, що у перший день через проблеми з перебоєм світла виник збій на виробництві.

За словами Стоєвої, на підприємстві стався форс-мажор. Через відсутність світла не спрацював генератор і обладнання вийшло з ладу.

Крім того, вона сказала, що були порушені санітарні норми самим кухарем, який просто неба вирішив відкрити термобокс та перемішати кускус. За це він вже покараний.