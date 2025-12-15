Фірму, яка провалила шкільне харчування в Миколаєві, представляла юристка Інгульської адміністрації на аукціоні з оренди коммайна

Будівля, яку викупив ТОВ «Проссекко 8» у 2024 році. Фото: сайт E-tender

Миколаївську компанію «Проссекко 8», яка потрапила у скандал щодо шкільного харчування у місті, на аукціоні з оренди комунального майна у 2024 році представляла головна юристка Інгульської районної адміністрації.

Про це повідомляє Nickcenter.

Зазначається, що раніше компанія носила назву «Віпбауер» і була заснована у 2023 році миколаївцем Сергієм Маркіним. За словами журналістів, у Миколаєві Сергій Маркін в основному займається масовим створенням та перереєстрацією підприємств: на його рахунку вже нібито понад сотня компаній, більшість з яких або не веде діяльності, або швидко змінює своїх власників.

У березні 2024 року ТОВ «Проссекко 8» перереєстрували на мешканку Миколаєва та нинішню директорку Ірину Стоєву. Уже за два місяці ця фірма виграла аукціон на оренду адміністративної будівлі, що належить Миколаївській міській раді.

Скриншот результатів аукціону на сайті E-tender. Фото: Nikcenter

Хоча контактною особою на аукціоні вказана Ірина Стоєва, перевірка телефонного номера показала, що він, ймовірно, належить начальниці відділу юридичного забезпечення Інгульського району Анастасії Корженко. Цей же номер вказаний у профайлі юристки на сайті «Адвокати України», а у контактних тегах підписаний як «юрист адміністрації Інгульського району», «Проссеко ТОВ», «юрист кафе документи» та «Настя юрист Ременнікова».

Нагадаємо, роботу «Проссекко 8» пов’язують із головою фракції «Пропозиція» у Миколаївській міській раді та очільницею Інгульської райадміністрації Ганною Ременніковою. Так Ірина Стоєва під час пресконференції, 11 грудня повідомила, що приміщення, де готують їжу для дітей у школах Миколаєва, належить саме родині депутатки Ганни Ременнікової.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Реклама

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.