Кім написав заяву у поліцію через скандал із харчуванням дітей у Миколаєві

Віталій Кім та Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на ситуацію із харчуванням дітей у міських школах, яким займається кейтерингова компанія «Проссекко 8».

У своєму дописі у телеграм-каналі він повідомив, що звернувся до правоохоронних органів.

— По харчуванню дітей — звернувся до Національної поліції. Буде карна справа, — написав Віталій Кім.

Раніше «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія, яка отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

Зазначимо, у серпні Миколаїв отримав 25,5 мільйона гривень державної субвенції на харчування учнів 1–11 класів, а також 3,6 мільйона гривень від ООН на покращення раціону молодших школярів. Ще 3,6 мільйона гривень субвенції надійшли у вересні. У жовтні стало відомо, що Миколаївська громада отримає додаткові 61,3 мільйона гривень від держави на організацію шкільного харчування.

Як відомо, після суспільного резонансу через якість шкільного харчування в Миколаєві мерія вирішила залучити приватного підрядника. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.