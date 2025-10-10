Миколаїв отримає понад ₴61 млн субвенції на шкільне харчування до кінця року

У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»

Миколаївська громада отримає від держави ще одну субвенцію на організацію харчування учнів — 61,3 мільйона гривень.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 25 вересня.

Як повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко у коментарі «МикВісті», ці кошти надійдуть у жовтні та дозволять повністю забезпечити харчування учнів до кінця року.

Раніше Миколаїв вже отримав 32,7 мільйона гривень державних і міжнародних субвенцій. Зокрема, у серпні місто отримало 25,5 мільйона гривень на харчування учнів 1–11 класів, а також 3,6 мільйона гривень від ООН на покращення харчування молодших школярів. Ще одна така ж субвенція — 3,6 мільйона гривень — надійшла у вересні.

Паралельно Управління освіти оголосило тендер на послуги з організації харчування у школах міста. Очікувана вартість закупівлі — 72,8 мільйона гривень. Подача пропозицій триває до 15 жовтня, у цей же день має відбутися аукціон.

Зокрема, харчування передбачене для дітей:

– 6-11 років, які навчаються у першу та другу зміни;

– 10-11 років, які навчаються у дві зміни;

– 11-14 років, які навчаються у дві зміни;

– 14-18 років, які навчаються у дві зміни;

– з порушенням зору від 6 до 11 років;

– з порушенням зору від 11 до 14 років;

– з порушенням зору від 14 до 18 років.

Йдеться про харчування у 53 школах.

За словами Ганни Личко, зараз від шкільного харчування відмовилися 4 819 дітей, однак фінансування дає можливість забезпечити всіх охочих якісним і стабільним харчуванням.

Як відомо, починаючи початку вересня, у школах Миколаєва, а також в інших прифронтових регіонах організоване безкоштовне харчування школярів 1-11 класів. У Миколаєві годувати школярів почали 8 вересня. І майже з першого дня батьки скаржаться на якість їжі, яку дають дітям, а також порушення санітарних норм у їдальнях.

Як відомо, щомісяця на безкоштовне харчування школярів Миколаєва витрачають близько 21,5 мільйона гривень.