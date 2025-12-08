У Корабельному районі Миколаєва витратять ₴3,1 млн на вивезення листя, трави та гілок

Неприбране листя. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

В Корабельному районі Миколаєва планують витратити 3,1 мільйона гривень на прибирання опалого листя, трави та гілок на території району

Відповідний тендер адміністрація району опублікувала на сайті публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

За вивезення протягом року рослинних відходів на території Корабельного району, адміністрація заплатить 3 мільйони 100 тисяч гривень.

Скриншот тендеру з ProZorro

Технічними умовами передбачено, що підрядник повинен щоденно у зимово-весняний та в осінньо-зимовий періоди року вивозити опале листя на міське звалище на відстань до 32 кілометрів. Також передбачено вивезення скошеної трави та вивезення гілок. Всі роботи виконуватимуться протягом наступного року.

Скриншот технічного завдання з ProZorro

Наразі очікується підписання з переможцем ФОП Звіренко Олена Миколаївна.

Зазначимо, що минулого року адміністрація Корабельного району також обрала переможцем ФОП Звіренко Олена Миколаївна, яке вивозило листя протягом року за 3 мільйони гривень.

Відповідно до даних YouControl фізична особа підприємець зареєстрована у 2017 році у миколаївській квартирі по вулиці Космонавтів.

Майже всі договори, які заключало ФОП були саме з адміністрацією Корабельного району. Загалом з 2018 року підприємниця отримала за виконані послуги від адміністрації 17 мільйонів 595 тисяч 216 гривень.

Останній договір ФОП підписало з адміністрацією Корабельного району на 1,9 мільйона гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття протягом 2025 року.

Нагадаємо, що у Миколаєві майданчик для складування опалого листя розташований в глиняному кар’єрі біля міського цвинтаря поблизу села Мішково-Погорілове в Інгульському районі. Його експлуатували 11 років і у грудні минулого року закрили за рішенням виконавчого комітету.

Там розповідається, що у Миколаєві функціонує розподілена система відповідальності: районні адміністрації укладають договори з підрядниками, які прибирають території. Наприклад, у Заводському та Інгульському районах такі підряди виконує КП «Миколаївкомунтранс». У Центральному районі — ТОВ «ВАЛАН», а в Корабельному районі КП «Обрій-ДКП» та ФОП Звіренко Олена Миколаївна.

За останні 5 років, з 2021 по 2025 з бюджету Миколаєва витрачено (виділено у 2025) загалом понад 140 мільйонів гривень на «ліквідацію» стихійних звалищ по місту.