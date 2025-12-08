  • понеділок

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Корабельному районі Миколаєва витратять ₴3,1 млн на вивезення листя, трави та гілок

Неприбране листя. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»Неприбране листя. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

В Корабельному районі Миколаєва планують витратити 3,1 мільйона гривень на прибирання опалого листя, трави та гілок на території району

Відповідний тендер адміністрація району опублікувала на сайті публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

За вивезення протягом року рослинних відходів на території Корабельного району, адміністрація заплатить 3 мільйони 100 тисяч гривень.

Скриншот тендеру з ProZorroСкриншот тендеру з ProZorro

Технічними умовами передбачено, що підрядник повинен щоденно у зимово-весняний та в осінньо-зимовий періоди року вивозити опале листя на міське звалище на відстань до 32 кілометрів. Також передбачено вивезення скошеної трави та вивезення гілок. Всі роботи виконуватимуться протягом наступного року.

Скриншот технічного завдання з ProZorroСкриншот технічного завдання з ProZorro

Наразі очікується підписання з переможцем ФОП Звіренко Олена Миколаївна.

Зазначимо, що минулого року адміністрація Корабельного району також обрала переможцем ФОП Звіренко Олена Миколаївна, яке вивозило листя протягом року за 3 мільйони гривень.

Відповідно до даних YouControl фізична особа підприємець зареєстрована у 2017 році у миколаївській квартирі по вулиці Космонавтів.

Майже всі договори, які заключало ФОП були саме з адміністрацією Корабельного району. Загалом з 2018 року підприємниця отримала за виконані послуги від адміністрації 17 мільйонів 595 тисяч 216 гривень.

Останній договір ФОП підписало з адміністрацією Корабельного району на 1,9 мільйона гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття протягом 2025 року.

Нагадаємо, що у Миколаєві майданчик для складування опалого листя розташований в глиняному кар’єрі біля міського цвинтаря поблизу села Мішково-Погорілове в Інгульському районі. Його експлуатували 11 років і у грудні минулого року закрили за рішенням виконавчого комітету.

Такоє читайте матеріал «МикВісті» про основні наслідки спалювання листя та екологічно безпечні альтернативи: «Чому не можна палити листя та як це шкодить здоров‘ю: пояснюємо».

Крім того, читайте матеріал «МикВісті»: «Стихійні звалища у Миколаєві: скільки коштує прибирання сміття і чому проблема не зникає»

Там розповідається, що у Миколаєві функціонує розподілена система відповідальності: районні адміністрації укладають договори з підрядниками, які прибирають території. Наприклад, у Заводському та Інгульському районах такі підряди виконує КП «Миколаївкомунтранс». У Центральному районі — ТОВ «ВАЛАН», а в Корабельному районі КП «Обрій-ДКП» та ФОП Звіренко Олена Миколаївна.

За останні 5 років, з 2021 по 2025 з бюджету Миколаєва витрачено (виділено у 2025) загалом понад 140 мільйонів гривень на «ліквідацію» стихійних звалищ по місту.

Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

Світлана Іванченко
новини

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко
