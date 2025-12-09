УДО придбало 15 елітних мінівенів зі спецобладнанням на ₴52 млн

УДО придбало 15 люксових мінівенів Volkswagen зі спецобладнанням на 52 млн грн. Ілюстративне фото: Наші гроші

Управління державної охорони України замовило 15 легкових автомобілів загальною вартістю 52 мільйони гривень.

Як повідомляють «Наші гроші», компанія ТОВ «Автомобільний дім Атлант» була єдиним учасником тендеру.

Відповідно до договору, до кінця року УДО має отримати 15 спецавтомобілів СКС-VWCV-ПС, зібраних на базі мінівена Volkswagen T7 Caravelle 2025 року у кольорі «чорний металік». Вартість одного авто становить майже 3,5 мільйони гривень. Моделі виготовляє ТОВ «Спец-Ком-Сервіс».

Гарантія на автомобілі діятиме 4 роки або 120 тисяч кілометрів, а на додаткове спецобладнання — 6 місяців.

Мінівени — восьмимісні, повнопривідні, оснащені дизельним двигуном об’ємом 2 л та потужністю 170 к. с., автоматичною коробкою передач, системами безпеки, шкіряним салоном, круїз-контролем і тризонним клімат-контролем.

Серед додаткового обладнання: захист моторного відсіку, сітка радіатора, захисна плівка, повне тонування (крім лобового скла), зимова гума з компресором, аптечка, вогнегасник, рукавички та світловідбивний жилет. Крім того, із спеціалізованого обладнання передбачені: сигнально-гучномовний пристрій, проблискові маячки та радіопідготовка.

Зазначається, що за технічними характеристиками йдеться про комплектацію Volkswagen T7 Caravelle Premium Long 4Motion. У вересні на сайті постачальника така модель коштувала 2,74 мільйони гривень без урахування додаткового та спеціального оснащення.

ТОВ «Автомобільний дім Атлант» зареєстроване на кіпрську компанію «Хойру Холдингз Лімітед». Кінцевим бенефіціаром зазначений громадянин Казахстану Павєл Нємитов. За даними YouControl, до 2022 року фірма мала назву «Автомобільний дім Атлант-М», а раніше її власниками були кіпрська «Курума Холдингз Лімітед» та громадянин РФ Сергій Савицький. Директор компанії — Петро Метельський. З 2017 року підприємство отримало державних замовлень на понад 268 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що «Київгаз» придбав мінівен Mercedes-Benz V-Class із панорамним дахом за понад п'ять мільйонів гривень. Закупівлю провели без тендеру, автомобіль для компанії постачатиме київський дилер «Автомобільний дім Укравто Україна».