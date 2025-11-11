«Київгаз» без торгів купив авто зі скляним панорамним дахом за ₴5 млн, — розслідування

«Київгаз» придбав мінівен Mercedes-Benz V із панорамним дахом за понад 5 млн грн. Ілюстративне фото: chceauto.pl

«Київгаз» придбав мінівен Mercedes-Benz V-Class із панорамним дахом за понад п'ять мільйонів гривень. Закупівлю провели без тендеру, автомобіль для компанії постачатиме київський дилер «Автомобільний дім Укравто Україна».

Про це свідчать дані в системі «Прозорро», передають «Наші гроші».

Зазначається, що Акціонерне товариство «Київгаз» 3 листопада уклало угоду з компанією «Автомобільний дім Укравто Україна» на закупівлю повнопривідного мінівена Mercedes-Benz V-Class Avantgarde V 300 d extra long 2025 року випуску. Вартість автомобіля становить 5,13 мільйона гривень, або близько 106 тисяч євро.

До 30 квітня 2026 року компанія має отримати восьмимісний автомобіль у кольорі «чорний обсидіан металік». Машина обладнана дизельним двигуном об’ємом два літри потужністю 237 кінських сил, 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач, численними системами безпеки, асистентами водія, клімат-контролем, камерами кругового огляду та підігрівом сидінь і керма. Особливість моделі — скляний панорамний дах і електропривід дверей.

Гарантія на авто становить два роки або 200 тисяч кілометрів пробігу. Договір передбачає 20% авансу, решта суми сплачуватиметься після поставки, із прив’язкою до курсу євро на день оплати.

Закупівлю здійснили без проведення торгів, оскільки попередній тендер скасували через відсутність учасників. Раніше вимагалася наявність аналогічного досвіду та підтвердження статусу офіційного дилера або виробника.

На сайті продавця схожий мінівен коштував близько 5,97 мільйона гривень, проте зараз модель уже зарезервована.

Серед акціонерів «Київгазу» — ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (60%), громада Києва (28,5%), а також Андрій Вінграновський і Едуард Швидкий (по 5,5%). «Київенергохолдинг» на 61% належить Києву, ще 25% — британській Artio Global Investors Ltd, а 14% — кіпрській Densec Limited.

Компанію нині очолює Андрій Вінграновський — чоловік колишньої народної депутатки Юлії Льовочкіної, сестри екснардепа Сергія Льовочкіна, обох із фракції «ОПЗЖ». Раніше підприємство очолював Сергій Горовий, зять Юрія Бойка.

Постачальник автомобіля — «Автомобільний дім Укравто Україна», який входить до групи «Укравто» бізнесмена Таріела Васадзе. Від 2017 року компанія отримала державних підрядів на понад 118 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України має намір укласти контракт на закупівлю шести спеціалізованих автомобілів загальною вартістю 17,9 мільйона гривень.