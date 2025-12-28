 За тиждень РФ запустила по Україні дві тисячі дронів та 94 ракети, — Зеленський

За тиждень РФ запустила по Україні дві тисячі дронів та 94 ракети, — Зеленський

Війська Росії протягом тижня, з 22 по 28 грудня, запустили по Україні понад 2100 ударних безпілотників, 800 керованих авіаційних бомб та понад 94 ракети.

Про це написав у соцмережах президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ремонтні бригади та енергетики працюють фактично цілодобово, щоб відновити енергопостачання.

Володимир Зеленський каже, що сьогодні говоритиме із партнерами про посилення санкцій проти Росії, постачання ракет для ППО Україні та «кроки, які завершать цю війну та гарантують безпеку».

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення — залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії», — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп мають зустрітися у Флориді цієї неділі, 28 грудня. Президент України пояснював: «Є деякі питання, які можемо обговорити тільки ми на рівні лідерів». Трамп висловив сподівання на продуктивну зустріч, але водночас скептично оцінив останні пропозиції Зеленського щодо 20-пунктного мирного плану.

Раніше США підготували «мирний план» щодо російсько-української війни. Спершу він містив 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу; удвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною.

