На Херсонщині росіяни атакували поліцейське авто та швидку: є загибла медсестра та поранений

На Херсонщині росіяни атакували з дрона швидку. Ілюстраційне фото: МикВістіНа Херсонщині росіяни атакували з дрона швидку. Ілюстраційне фото: МикВісті

Увечері 4 лютого російські військові атакували службовий автомобіль патрульної поліції та транспорт медичної служби у Херсонській області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

За даними правоохоронців, росіяни скинули вибухівку з безпілотника на службове авто патрульної поліції, яке прибуло на виклик. Унаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень, однак поліцейські не постраждали.

В Олександрівці російські війська цілеспрямовано атакували FPV-дроном автомобіль медичної служби. У результаті удару загинула 51-річна медсестра, також поранений 42-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму, контузію та уламкові поранення обличчя. Автомобіль швидкої допомоги пошкоджено.

Нагадаємо, російські військові протягом доби обстріляли 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

