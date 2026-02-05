Обстріли Херсонщини за добу: загинули четверо людей, п’ятеро поранені
- Новини Херсона
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:17, 05 лютого, 2026
-
Російські військові протягом доби обстріляли 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.
Про це зранку 5 лютого повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, війська Російської Федерації били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах.
Унаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхові будинки, 14 приватних будинків, складське приміщення, тролейбуси та автомобілі.
Нагадаємо, що російські війська 2 лютого обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області. Тоді внаслідок атак поранень зазнали дев’ятеро людей.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.