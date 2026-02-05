 Обстріл Херсонської області 4 лютого

Обстріли Херсонщини за добу: загинули четверо людей, п’ятеро поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини 2 лютого. Фото: Поліція Херсонської областіНаслідки обстрілу Херсонщини 2 лютого. Фото: Поліція Херсонської області

Російські військові протягом доби обстріляли 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це зранку 5 лютого повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, війська Російської Федерації били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах.

Унаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхові будинки, 14 приватних будинків, складське приміщення, тролейбуси та автомобілі.

Нагадаємо, що російські війська 2 лютого обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області. Тоді внаслідок атак поранень зазнали дев’ятеро людей.

