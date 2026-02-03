Обстріли Херсонської області: поранені 9 людей, пошкоджені магазини та сільгосптехніка
- Новини Херсона
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:20, 03 лютого, 2026
-
Російські війська за минулу добу, 2 лютого, обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак поранені дев’ятеро людей.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни били по житлових кварталах, а також по критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкоджені п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки. Також зруйновані офісне та адміністративне приміщення, магазин, об’єкти агропідприємства і сільськогосподарська техніка.
Також вночі 2 лютого росіяни обстрілювали житлові квартали Дніпровського району Херсона. У результаті атаки поранення отримали двоє людей.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.