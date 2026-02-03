 Обстріл Херсонської області 2 лютого

Обстріли Херсонської області: поранені 9 людей, пошкоджені магазини та сільгосптехніка

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області, для ілюстрації

Російські війська за минулу добу, 2 лютого, обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак поранені дев’ятеро людей.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни били по житлових кварталах, а також по критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкоджені п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки. Також зруйновані офісне та адміністративне приміщення, магазин, об’єкти агропідприємства і сільськогосподарська техніка.

Також вночі 2 лютого росіяни обстрілювали житлові квартали Дніпровського району Херсона. У результаті атаки поранення отримали двоє людей.

У Миколаєві замінили майже 40% теплових мереж

У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

