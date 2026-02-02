Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона: двоє поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області, для ілюстрації

Російські війська близько опівночі обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона. У результаті атаки поранення отримали 79-річна жінка та 75-річний чоловік.

Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та забоями, стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.

Крім того, протягом минулої доби під вогнем російських військ перебували 27 населених пунктів Херсонської області. За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, обстріли спрямовувалися по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, автобус, стільникова вежа, гараж і автомобілі. Ще троє людей зазнали поранень.

Нагадаємо, також вранці 28 січня під обстріл потрапила лікарня у Дніпровському районі Херсона. Тоді внаслідок атаки постраждали двоє медпрацівників.