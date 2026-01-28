 Обстріл лікарні в Херсоні 28 січня

Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: постраждали медики

Вранці 28 січня під обстріл потрапила лікарня у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє медпрацівників.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Близько 8:45 снаряди влучили по медичному закладу. Двоє працівників отримали контузії, їх наразі дообстежують лікарі.

Також, за інформацією міської військової адміністрації, близько 8:00 артилерійського удару зазнав центр Херсона. Снаряд влучив у тротуар. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, двері та вибито вікна.

Загалом, протягом доби, через обстріли в області були пошкоджені багатоповерхівка та 10 приватних будинків.Також росіяни понівечили адмінбудівлю, газопровід, автобуси та приватний автомобіль. Через російську агресію загинула людина, ще троє були пораненні, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські війська обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак були пошкоджені три багатоповерхові та 18 приватних будинків, готель, гараж, автомобіль, а також стільникову вежу.

Глава МЗС: 20-пунктний мирний план Україна підпише зі США, підпису ЄС не буде
Очаківську громаду Миколаївщини за добу шість разів атакували дронами
Друга ніч атак по Одещині: троє поранених, пошкоджені будинки і монастир
