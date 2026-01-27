Обстріли Херсонщини: поранені двоє людей, пошкоджені будинки та стільникова вежа

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області, для ілюстрації

Минулої доби російські війська обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Про це вранці 27 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали, а також критична й соціальна інфраструктура регіону. Унаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей.

Пошкоджено три багатоповерхові та 18 приватних будинків, готель, гараж, автомобіль, господарську споруду, а також стільникову вежу.

Слід зазначити, що також росіяни вночі атакували і Миколаївську область. Основний удар спрямували по енергетичних обʼєктах.