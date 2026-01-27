 Обстріл Миколаївської області 27 січня

Вночі росіяни атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинки, є поранена

Обстріл Миколаєва. Архівне фото: Миквісті, ілюстраційнеОбстріл Миколаєва. Архівне фото: Миквісті, ілюстраційне

Росіяни вночі атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Основний удар спрямували по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

Про це зранку 27 січня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

В Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих безпілотників зруйновано один приватний будинок. Ще два будинки були пошкоджені.

Поранення отримала 59-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні в Миколаєві. Медики надають необхідну допомогу.

Крім цього, вночі 27 січня на Миколаївщині збили десять ударних безпілотників «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів інших типів.

Нагадаємо, 25 січня росіяни дев’ять разів обстрілювали Миколаївську область. Тоді внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка поранення отримали четверо дітей

