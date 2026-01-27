Вночі росіяни атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинки, є поранена
- Марія Хаміцевич
8:10, 27 січня, 2026
Росіяни вночі атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Основний удар спрямували по обʼєктах енергетичної інфраструктури.
Про це зранку 27 січня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
В Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих безпілотників зруйновано один приватний будинок. Ще два будинки були пошкоджені.
Поранення отримала 59-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні в Миколаєві. Медики надають необхідну допомогу.
Крім цього, вночі 27 січня на Миколаївщині збили десять ударних безпілотників «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів інших типів.
Нагадаємо, 25 січня росіяни дев’ять разів обстрілювали Миколаївську область. Тоді внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка поранення отримали четверо дітей
