Росіяни 25 січня двічі атакували Миколаївщину: поранено четверо дітей

Наслідки обстрілів. Фото: ілюстративне, архів «МикВісті»

Ввечері 25 січня російська армія атакувала FPV-дроном село Дмитрівка. Внаслідок обстрілу було поранено четверо дітей. Всіх їх госпіталізували в Миколаїв, наразі стан постраждалих легкий, медики слідкують за їх здоровʼям.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також уточнив, що зранку росіяни атакували місто Очаків — намагалися поцілили по енергетиці. Саме тоді й було поранено працівника «Миколаївобленерго», про якого повідомлялося раніше. Стан постраждалого — легкий.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську громаду.