Росіяни 25 січня двічі атакували Миколаївщину: поранено четверо дітей
- Ірина Олехнович
•
20:32, 25 січня, 2026
Ввечері 25 січня російська армія атакувала FPV-дроном село Дмитрівка. Внаслідок обстрілу було поранено четверо дітей. Всіх їх госпіталізували в Миколаїв, наразі стан постраждалих легкий, медики слідкують за їх здоровʼям.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він також уточнив, що зранку росіяни атакували місто Очаків — намагалися поцілили по енергетиці. Саме тоді й було поранено працівника «Миколаївобленерго», про якого повідомлялося раніше. Стан постраждалого — легкий.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську громаду.
