Трамп заявив, що Путін «дотримав свого слова» щодо енергетичного перемир’я

Трамп вважає, що Путін виконав умови «енергетичного перемир’я». Фото: AP, ablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін виконав обіцянку щодо так званого «енергетичного перемир’я», яке тривало один тиждень.

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

За його словами, оголошена пауза діяла з 25 січня до 1 лютого, після чого Росія знову завдала ударів по Україні.

— Пауза була з неділі до неділі. Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по них минулої ночі. Він дотримав свого слова. Один тиждень — це багато, бо там дуже-дуже холодно, — заявив Дональд Трамп.

Відповідаючи на запитання про можливе продовження паузи, Дональд Трамп наголосив, що його головною метою є завершення війни.

— Я б хотів, щоб він (Путін, — прим.) це зробив. Я хочу, щоб він закінчив війну, — додав американський президент.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що особисто просив Володимира Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що між Україною та Росією прямих домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі не було. Хоча, за його словами, це питання обговорюють на різних майданчиках, зокрема під час контактів в Абу-Дабі.

У понеділок, 2 лютого, Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська дійсно наразі не завдають прицільних ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі України, вони зосередилися на атаках по логістиці, зокрема по залізниці.

Згодом, вночі 3 лютого російські війська вдарили по енергетичних обʼєктах у восьми областях України. Після чого Володимир Зеленський заявив, що Україна змінить підхід до роботи своєї делегації на переговорах щодо мирного врегулювання.