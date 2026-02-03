Росія вночі вдарила по енергетиці у восьми областях України, — Шмигаль

Росія 3 лютого атакувала енергетичну інфраструктуру України. Фото: pixabay.com

Вночі 3 лютого російські війська завдали ударів по восьми областях України. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, війська Росії били балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Удари припали по житлових будинках і теплоелектроцентралях у Києві, Харкові та Дніпрі. ТЕЦ і ТЕС працювали лише в режимі обігріву районів.

Реклама

Денис Шмигаль зазначив, що після обстрілів сотні тисяч сімей залишилися без тепла під час сильних морозів.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що особисто просив Володимира Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що між Україною та Росією прямих домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі не було. Хоча, за його словами, це питання обговорюють на різних майданчиках, зокрема під час контактів в Абу-Дабі.

У понеділок, 2 лютого, Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська дійсно наразі не завдають прицільних ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі України, вони зосередилися на атаках по логістиці, зокрема по залізниці.