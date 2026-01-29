 Трамп звернувся до Путіна не атакувати Україну через морози

Трамп заявив, що особисто просив Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: getty imagesВолодимир Путін та Дональд Трамп. Фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити обстріли України через сильні морози.

Про це він заявив під час зустрічі з урядовцями, передає Clash Report.

За словами Дональда Трампа, він нібито попросив президента Росії «не бити» по Києву та інших містах протягом тижня, і Володимир Путін на це нібито погодився. Американський президент зазначив, що йдеться не просто про холодну погоду, а про «екстремальний холод» в Україні.

Водночас Дональд Трамп не уточнив, у якій формі відбувалася комунікація — телефонної розмови чи особистого контакту. Він також не назвав точної дати домовленості та початку відліку умовного тижня.

Президент США заявив, в Україні «майже не повірили» у таку домовленість, однак «були дуже щасливі», почувши про неї.

Водночас, Київський кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що українські посадовці дізналися про нібито згоду Володимира Путіна припинити удари саме зі слів Дональда Трампа. Жодних офіційних сигналів від Росії українська сторона не отримувала і наразі не має підтвердження, що така домовленість справді існує.

Нагадаємо, учора росіяни 11 разів FPV-дронами атакували Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Були пошкоджені будинок і гараж.

Вночі 29 січня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу на одному з промислових об’єктів виникла пожежа. Слід зазначити, що росіяни обстрілюють Одещину вже третю ніч поспіль. Унаслідок атаки, вночі 28 січня, були пошкоджені житлові будинки, релігійні споруди та припортова інфраструктура, травмовано чотирьох людей.

А на Херсонщині упродовж минулої доби через російські обстріли загинула одна людина. Ще семеро людей, зокрема дитина, дістали поранення.

