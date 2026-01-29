Атаки дронів по Миколаївщині за добу: пошкоджені будинок і гараж
Марія Хаміцевич
7:50, 29 січня, 2026
Учора росіяни 11 разів FPV-дронами атакували Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Про це вранці 29 січня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок і сарай. Постраждалих немає.
Також на Миколаївщині збили чотири «Shahed 131/136» та інші типи безпілотників-імітаторів. У Первомайській селищній громаді через атаку та падіння уламків збитого безпілотника пошкоджено гараж. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що 27 січня росіяни також обстрілювали Миколаївську область FPV-дронами.
