Атаки дронів по Миколаївщині за добу: пошкоджені будинок і гараж

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаївщині. Фото МикВісті, ілюстративне

Учора росіяни 11 разів FPV-дронами атакували Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це вранці 29 січня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок і сарай. Постраждалих немає.

Також на Миколаївщині збили чотири «Shahed 131/136» та інші типи безпілотників-імітаторів. У Первомайській селищній громаді через атаку та падіння уламків збитого безпілотника пошкоджено гараж. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 27 січня росіяни також обстрілювали Миколаївську область FPV-дронами.