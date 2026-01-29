 Обстріл Миколаївської області 28 січня

  • четвер

    29 січня, 2026

  • 5.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 5.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атаки дронів по Миколаївщині за добу: пошкоджені будинок і гараж

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаївщині. Фото МикВісті, ілюстративнеНаслідки ракетного удару РФ по Миколаївщині. Фото МикВісті, ілюстративне

Учора росіяни 11 разів FPV-дронами атакували Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це вранці 29 січня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок і сарай. Постраждалих немає.

Також на Миколаївщині збили чотири «Shahed 131/136» та інші типи безпілотників-імітаторів. У Первомайській селищній громаді через атаку та падіння уламків збитого безпілотника пошкоджено гараж. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 27 січня росіяни також обстрілювали Миколаївську область FPV-дронами.

Останні новини про: Війна в Україні

У Кремлі знову запропонували Зеленському приїхати до Москви на зустріч із Путіним
«Ми маємо навчити майбутні покоління жити без світла, тепла і води», — радниця секретаря РНБО Бабій
Росія вночі атакувала Одесу дронами: пошкоджено промисловий об’єкт, виникла пожежа
Реклама
Читайте також:
новини
У РНБО попередили, що графіки відключення світла в Україні діятимуть навіть влітку

Ірина Олехнович
новини
Суддя в Миколаєві здивувалась, що мер Очакова, який щодня обстрілюють, постійно їздить за кордон

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаївській обласній бібліотеці оцифрували понад 120 рідкісних видань XVIII–XX століть

Даріна Мельничук
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
новини
Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вночі атакувала Одесу дронами: пошкоджено промисловий об’єкт, виникла пожежа
«Ми маємо навчити майбутні покоління жити без світла, тепла і води», — радниця секретаря РНБО Бабій
У Кремлі знову запропонували Зеленському приїхати до Москви на зустріч із Путіним

Попри відключення світла, в Миколаївській області помітили притік населення узимку, — Кім

Якими будуть вимкнення електрики 29 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки