Очаківську громаду Миколаївщини за добу шість разів атакували дронами
- Марія Хаміцевич
8:10, 28 січня, 2026
Протягом минулої доби, 27 січня, росіяни шість разів атакували Миколаївську область FPV-дронами.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Під атаку російської армії потрапила Очаківська громада Миколаївського району. Постраждалих унаслідок атак немає.
Нагадаємо, що в ніч на 27 січня росіяни також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Основний удар спрямували по енергетичних обʼєктах.
