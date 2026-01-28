Очаківську громаду Миколаївщини за добу шість разів атакували дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстрації

Протягом минулої доби, 27 січня, росіяни шість разів атакували Миколаївську область FPV-дронами.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Під атаку російської армії потрапила Очаківська громада Миколаївського району. Постраждалих унаслідок атак немає.

Нагадаємо, що в ніч на 27 січня росіяни також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Основний удар спрямували по енергетичних обʼєктах.