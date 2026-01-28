 Обстріл Миколаївської області 27 січня

Очаківську громаду Миколаївщини за добу шість разів атакували дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстрації

Протягом минулої доби, 27 січня, росіяни шість разів атакували Миколаївську область FPV-дронами.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Під атаку російської армії потрапила Очаківська громада Миколаївського району. Постраждалих унаслідок атак немає.

Нагадаємо, що в ніч на 27 січня росіяни також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Основний удар спрямували по енергетичних обʼєктах.

Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися

