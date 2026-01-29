На Херсонщині через обстріли загинула людина, ще семеро постраждали
- Марія Хаміцевич
9:33, 29 січня, 2026
Упродовж доби на Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина. Ще семеро людей, зокрема дитина, дістали поранення.
Про це 29 січня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, внаслідок влучань пошкоджені п’ять багатоповерхівок, 13 приватних будинків, будівля театру, складське приміщення та автомобілі.
Нагадаємо, також вранці 28 січня під обстріл потрапила лікарня у Дніпровському районі Херсона. Тоді внаслідок атаки постраждали двоє медпрацівників.
