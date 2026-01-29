 Обстріл Одеської області 29 січня

Росія вночі атакувала Одесу дронами: пошкоджено промисловий об’єкт, виникла пожежа

Наслідки обстрілу Одеси 29 січня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 29 січня. Фото: ДСНС

Вночі 29 січня російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу на одному з промислових об’єктів виникла пожежа.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, під час атаки пошкоджено складські та виробничі будівлі, а також вантажні автомобілі.

У міській владі повідомили, що «загиблих та постраждалих унаслідок нічного удару немає». Усі спеціальні служби були задіяні для ліквідації наслідків атаки.

Окрім цього, внаслідок ударів дронів пошкодженні об’єкти інфраструктури. Міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі, комунальники продовжують усувати наслідки негоди та попередніх атак.

Наслідки обстрілу Одеси 29 січня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 29 січня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 29 січня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 29 січня. Фото: ДСНС

Слід зазначити, що росіяни обстрілюють Одещину вже третю ніч поспіль. Унаслідок атаки, вночі 28 січня, були пошкоджені житлові будинки, релігійні споруди та припортова інфраструктура, травмовано трьох людей.

