Друга ніч атак по Одещині: троє поранених, пошкоджені будинки і монастир

Наслідки російського удару по Одещині 28 січня 2026 року. Фото: Одеська ОВА

Другу ніч поспіль Одещина перебуває під ударами. Унаслідок атаки, вночі 28 січня, пошкоджені житлові будинки, релігійні споруди та припортова інфраструктура, травмовано трьох людей.

За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, 21-річного хлопця госпіталізували з осколковим пораненням. Його стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

Ще двом чоловікам віком 67 та 80 років медики надали допомогу на місці. У них діагностували черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися. На місцях ударів працюють усі оперативні служби.

Як повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, область знову атакували ударними безпілотниками. У Київському районі зафіксували влучання безпілотного літального апарата по території православного монастиря, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Також в Одесі безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Триває оцінка технічного стану будівлі та ліквідація наслідків атаки.

За словами начальника ОВА, в результаті атаки пошкоджені приватний будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові автомобілі, а також припортову інфраструктуру та будівлі на території православного монастиря.

Нагадаємо, вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Відомо про десятки постраждалих, серед яких дві дитини та вагітна жінка. Внаслідок обстрілу пошкодили об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин і будівельний майданчик.

Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста. Тоді через обстріл загинули три людини. В Одесі 28 січня оголосили днем жалоби.

Також Під час масованої атаки уночі проти 27 січня російські війська повторно вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі. У компанії зазначили, що пошкодження є значними, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.