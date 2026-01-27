Нічна атака по Одесі: зруйновано будинок, десятки постраждалих, під завалами шукають людей

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Станом на ранок відомо про 23 постраждалих, серед них — дві дитини та вагітна жінка.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, дев’ятьох людей госпіталізували. Серед них — дівчата 2013 та 2008 років народження, а також вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин і будівельний майданчик. Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста.

Найскладніша ситуація склалася на одній з локацій у Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку. Під завалами тривають пошукові роботи.

«Усі екстрені служби працюють на місцях влучань із самої ночі», — зазначив Сергій Лисак.

У місті розгорнули оперативні штаби. Жителям пошкоджених будинків допомагають з оформленням документів для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення», а також з міського бюджету.

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Слід зазначити, що також росіяни вночі атакували і Миколаївську область. Основний удар спрямували по енергетичних обʼєктах.