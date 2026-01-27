 Обстріл Одеської області 27 січня

Нічна атака по Одесі: зруйновано будинок, десятки постраждалих, під завалами шукають людей

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Станом на ранок відомо про 23 постраждалих, серед них — дві дитини та вагітна жінка.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, дев’ятьох людей госпіталізували. Серед них — дівчата 2013 та 2008 років народження, а також вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин і будівельний майданчик. Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста.

Найскладніша ситуація склалася на одній з локацій у Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку. Під завалами тривають пошукові роботи.

«Усі екстрені служби працюють на місцях влучань із самої ночі», — зазначив Сергій Лисак.

У місті розгорнули оперативні штаби. Жителям пошкоджених будинків допомагають з оформленням документів для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення», а також з міського бюджету.

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Слід зазначити, що також росіяни вночі атакували і Миколаївську область. Основний удар спрямували по енергетичних обʼєктах.

