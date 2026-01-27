 В Одесі 28 січня оголосили Днем жалоби за загиблими через нічні атаки

Клуб

В Одесі 28 січня оголосили Днем жалоби: пошуково-рятувальні роботи завершені

В Одесі 28 січня оголосили днем жалоби за загиблими через нічні атаки. Фото: МВАВ Одесі 28 січня оголосили днем жалоби за загиблими через нічні атаки. Фото: МВА

В Одесі 28 січня оголосили днем жалоби через наслідки нічної атаки. Пошуково-рятувальні роботи вже завершені.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу загинули три людини, ще 25 — отримали поранення. Очільник МВА висловив співчуття родинам загиблих і побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Комунальні служби працюють у посиленому режимі: розбирають завали та розчищають проїзди. До робіт залучено 26 одиниць спеціальної техніки та 56 працівників комунальних служб. Уже вивезено 380 кубічних метрів уламків.

На місцях продовжують працювати оперативні штаби. Мешканці пошкоджених будинків можуть звернутися туди для оформлення документів на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету, а також для консультацій щодо компенсації в межах державної програми «єВідновлення».

В МВА зазначили, що на будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста з траурними стрічками. А підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендували обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Як повідомлялось, на місці руйнувань рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Нагадаємо, вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста.

