 В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до двох

В Одесі з-під завалів деблокували тіло ще одного загиблого

В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до двох. Фото: ДСНСВ Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до двох. Фото: ДСНС

В Одесі кількість жертв російської нічної атаки зросла. Наразі відомо про двох загиблих та 23 поранених.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зазначив, що під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка.

«На жаль, кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка», — йдеться у повідомленні.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

Раніше очільник МВА інформував, що під час атаки російські війська випустили по місту понад 50 дронів. Основними цілями стали об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільна забудова. Унаслідок удару пошкоджено п’ять житлових будинків, зафіксовані значні руйнування квартир і під’їздів.

Як повідомлялось, на місці руйнувань рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Нагадаємо, вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста.

