Під час нічної атаки в Одесі постраждали дитсадок і ліцей
- Новини Одеси
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:10, 27 січня, 2026
-
Внаслідок масованого нічного обстрілу в Одесі 27 січня постраждали заклади освіти.
Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, зокрема, пошкоджень зазнав заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» № 14. Вибуховою хвилею в будівлі вибило вікна та пошкодило міжкімнатні двері.
За його словами, найбільших руйнувань знову зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.
«Заклад лише нещодавно постраждав унаслідок чергової ворожої атаки безпілотниками — тоді було знищено понад 200 вікон та пошкоджено окремі навчальні лабораторії», — зазначив Олег Кіпер.
Цієї ночі ліцей знову атакували. У будівлі виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати вогнеборцям. Навчальний заклад зазнав суттєвих пошкоджень.
Наразі профільні служби працюють на місцях, фіксують наслідки обстрілу та оцінюють завдані збитки. Інформацію уточнюють.
«Як повідомлялося раніше, сьогодні заклади освіти Одещини працюють у дистанційному форматі у зв’язку з погодними умовами. Про подальшу ситуацію та можливі зміни в організації освітнього процесу буде повідомлено додатково», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Відомо про десятки постраждалих, серед них — дві дитини та вагітна жінка.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.