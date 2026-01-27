Під час нічної атаки в Одесі постраждали дитсадок і ліцей

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок масованого нічного обстрілу в Одесі 27 січня постраждали заклади освіти.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, зокрема, пошкоджень зазнав заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» № 14. Вибуховою хвилею в будівлі вибило вікна та пошкодило міжкімнатні двері.

За його словами, найбільших руйнувань знову зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.

«Заклад лише нещодавно постраждав унаслідок чергової ворожої атаки безпілотниками — тоді було знищено понад 200 вікон та пошкоджено окремі навчальні лабораторії», — зазначив Олег Кіпер.

Цієї ночі ліцей знову атакували. У будівлі виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати вогнеборцям. Навчальний заклад зазнав суттєвих пошкоджень.

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА

Наразі профільні служби працюють на місцях, фіксують наслідки обстрілу та оцінюють завдані збитки. Інформацію уточнюють.

«Як повідомлялося раніше, сьогодні заклади освіти Одещини працюють у дистанційному форматі у зв’язку з погодними умовами. Про подальшу ситуацію та можливі зміни в організації освітнього процесу буде повідомлено додатково», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Відомо про десятки постраждалих, серед них — дві дитини та вагітна жінка.