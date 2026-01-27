 Через обстріл 27 січня в Одесі постраждали заклади освіти

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -1.5°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 27 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -1.5° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під час нічної атаки в Одесі постраждали дитсадок і ліцей

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок масованого нічного обстрілу в Одесі 27 січня постраждали заклади освіти.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, зокрема, пошкоджень зазнав заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» № 14. Вибуховою хвилею в будівлі вибило вікна та пошкодило міжкімнатні двері.

За його словами, найбільших руйнувань знову зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.

«Заклад лише нещодавно постраждав унаслідок чергової ворожої атаки безпілотниками — тоді було знищено понад 200 вікон та пошкоджено окремі навчальні лабораторії», — зазначив Олег Кіпер.

Цієї ночі ліцей знову атакували. У будівлі виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати вогнеборцям. Навчальний заклад зазнав суттєвих пошкоджень.

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА

Наразі профільні служби працюють на місцях, фіксують наслідки обстрілу та оцінюють завдані збитки. Інформацію уточнюють.

«Як повідомлялося раніше, сьогодні заклади освіти Одещини працюють у дистанційному форматі у зв’язку з погодними умовами. Про подальшу ситуацію та можливі зміни в організації освітнього процесу буде повідомлено додатково», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Відомо про десятки постраждалих, серед них — дві дитини та вагітна жінка.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріли Херсонщини: поранені двоє людей, пошкоджені будинки та стільникова вежа
Нічна атака по Одесі: зруйновано будинок, десятки постраждалих, під завалами шукають людей
Російський удар по Одесі 27 січня: рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві розглядають можливість облаштування інклюзивного пляжу

Альона Коханчук
новини
Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві відкрили офіс Програми розвитку ООН для реалізації проєктів у регіоні

Даріна Мельничук
новини
«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання

Світлана Іванченко
новини
Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський удар по Одесі 27 січня: рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів
Нічна атака по Одесі: зруйновано будинок, десятки постраждалих, під завалами шукають людей
Обстріли Херсонщини: поранені двоє людей, пошкоджені будинки та стільникова вежа

Вночі росіяни атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинки, є поранена

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

Обмеження руху на дорогах Миколаївщини скасували

Нічна атака по Одесі: зруйновано будинок, десятки постраждалих, під завалами шукають людей