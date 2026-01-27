 Російський удар по Одесі 27 січня: рятувальники дістали тіло чоловіка

Російський удар по Одесі 27 січня: рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів

Наслідки російського удару по Одесі 27 січня 2026 року. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі на місці руйнувань внаслідок нічної атаки російської армії 27 січня рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають», — наголосив він.

Наслідки російського удару по Одесі 27 січня 2026 року. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки російського удару по Одесі 27 січня 2026 року. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки російського удару по Одесі 27 січня 2026 року. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки російського удару по Одесі 27 січня 2026 року. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Станом на ранок відомо про 23 постраждалих, серед яких дві дитини та вагітна жінка. Внаслідок обстрілу пошкодили об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин і будівельний майданчик. Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста.

