Руйнування колосальні, — ДТЕК про повторний удар по енергетичному обʼєкту в Одесі

Росія повторно вдарила по енергетичному обʼєкту ДТЕК в Одесі. Фото: ДТЕК

Під час масованої атаки уночі проти 27 січня російські війська повторно вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

У компанії зазначили, що пошкодження є значними, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.

«Руйнування колосальні, і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Наші бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи після дозволу від рятувальників та військових», — повідомили у ДТЕК.

Фахівці проводять огляд обладнання, розбирають завали та готуються до ремонтних робіт.

У Міністерстві енергетики поінформували, що внаслідок нічних атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлено споживачів на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії.

По всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Станом на ранок відомо про 23 постраждалих, серед яких дві дитини та вагітна жінка. Внаслідок обстрілу пошкодили об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин і будівельний майданчик. Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста.