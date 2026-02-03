Росія атакувала енергетику Одещину: понад 50 тисяч людей залишилися без світла

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА, для ілюстрації

Вночі 3 лютого російські війська атакували ракетами та дронами Одеську область. Під удар потрапили об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, через атаку без електропостачання тимчасово залишилися понад 50 тисяч мешканців. Енергетики вже працюють над відновленням світла.

Внаслідок обстрілу пошкоджені три житлові будинки, складські та адміністративні приміщення, а також легкові автомобілі.

«Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах», — зазначив Олег Кіпер.

