Вночі РФ не била по енергетиці, але атакувала логістику, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що РФ змістила акцент з енергетики на логістику. Фото: Володимир Зеленський, FacebookВолодимир Зеленський заявив, що РФ змістила акцент з енергетики на логістику. Фото: Володимир Зеленський, Facebook

Минулої ночі російські війська не атакували енергетичні об’єкти України, натомість зосередилися на ударах по логістиці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас він зазначив, що ще вдень 29 січня під обстрілами РФ перебували енергооб’єкти в кількох регіонах. За словами президента, наразі російська армія змінює тактику та б’є по логістичній інфраструктурі, а також по житловій забудові.

Зокрема, на Харківщині росіяни завдали балістичного удару по складах американської компанії. Дронами росіяни атакували Запоріжжя, Херсон та Дніпропетровську область. Напружена ситуація зберігається і в прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.

Володимир Зеленський також доручив міністру оборони та командувачу Повітряних сил ЗСУ посилити захист від дронів на напрямку між Херсоном і Запоріжжям.

«Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування», — заявив президент.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що особисто просив Володимира Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що між Україною та Росією прямих домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі не було. Хоча, за його словами, це питання обговорюють на різних майданчиках, зокрема під час контактів в Абу-Дабі.

