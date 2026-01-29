Зеленський підтвердив, що в ОАЕ Україна та Росія уклали «енергетичне перемир’я» на час холодів

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Під час мирних переговорів, які пройшли нещодавно в Абу-Дабі Україна та Росія погодилися не бити по енергетичній інфраструктурі один одного на період холодів.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Х.

— Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика — це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни, — підкреслив він.

Нагадаємо, перед цим Трамп заявив, що особисто просив Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози.