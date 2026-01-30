 Зеленський: прямих домовленостей з РФ про удари по енергетиці немає

Прямих домовленостей з РФ щодо ударів по енергетиці немає, але розмови тривають, — Зеленський

Зеленський заявив, що прямих домовленостей з РФ про удари по енергетиці немає. Фото: Офіс президент УкраїниЗеленський заявив, що прямих домовленостей з РФ про удари по енергетиці немає. Фото: Офіс президент України

Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Росією немає прямих домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас, за його словами, це питання обговорюють на різних майданчиках, зокрема під час контактів в Абу-Дабі.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише «Українська правда».

— Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що тема деескалації порушувалася під час зустрічей в Абу-Дабі, а також у розмовах з американською стороною. За його словами, США висловлювали ідею, щоб обидві сторони демонстрували кроки зі зменшення інтенсивності ударів далекобійними засобами задля створення простору для дипломатії.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна послідовно підтримує всі реальні ініціативи з деескалації ще з минулорічних зустрічей у Саудівській Аравії, однак тоді Росія давала негативні відповіді.

Водночас президент застеріг, що у разі продовження російських обстрілів, зокрема атак на українську енергетику, Київ діятиме дзеркально і також намагатиметься бити по об'єктах, які задіяні в обслуговуванні військової машини Росії.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що особисто просив Володимира Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози.

