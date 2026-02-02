Росія уникає ударів по енергетиці, але бʼє по логістиці, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Росія зосередила удари на логістиці та залізниці. Zelenskiy Official

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська наразі не завдають прицільних ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Водночас вони зосередилися на атаках по логістиці, зокрема по залізниці, повідомив глава держави.

«За добу були нові російські обстріли об'єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і «Шахедів» по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, удари фіксували, зокрема, на Дніпропетровщині та в Запоріжжі — саме по обʼєктах залізниці. Президент також повідомив, що на селекторній нараді дав окремі доручення командувачу Повітряних сил ЗСУ, міністру оборони та керівнику «Укрзалізниці» й очікує результатів уже на початку тижня.

Крім того, президент закликав скоригувати графіки відключень для частини Одеської області, «з огляду на наявність значної кількості будинків з електроопаленням».

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що особисто просив Володимира Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що між Україною та Росією прямих домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі не було. Хоча, за його словами, це питання обговорюють на різних майданчиках, зокрема під час контактів в Абу-Дабі.