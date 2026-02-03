 Російський удар по енергетиці змінює логіку переговорів України

Клуб

Україна скоригує роботу переговорної делегації після удару РФ по енергетиці, — Зеленський

Зеленський заявив, що Російський удар по енергетиці змінює логіку переговорів України. Фото: Офіс президентаЗеленський заявив, що Російський удар по енергетиці змінює логіку переговорів України. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що після російського удару по енергетичній інфраструктурі 3 лютого Україна змінить підхід до роботи своєї делегації на переговорах щодо мирного врегулювання.

За словами глави держави, кожна така атака свідчить про незмінну позицію Москви, яка й надалі робить ставку на війну та руйнування, а не на реальну дипломатію. Саме тому формат і логіка роботи української переговорної команди будуть відповідно скориговані.

«Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час селекторної наради щодо ситуації в регіонах, насамперед в енергетиці, президент наголосив, що атака була цілеспрямованою і здійснювалася із застосуванням значної кількості балістичних ракет. За його словами, Росія використала пропозицію США про короткострокову паузу в ударах не для деескалації, а щоб накопичити ракети й завдати ударів у період найсильніших морозів.

Влучання зафіксували в енергетичних об’єктах одразу в кількох регіонах. Найбільших руйнувань зазнали Харківська та Дніпропетровська області, Київ і Київщина, а також Вінницька, Одеська області та Запоріжжя.

Президент повідомив, що всі необхідні служби вже залучені до ліквідації наслідків. Він доручив Міністерству енергетики, МВС та уряду надати обладнання з резервів і терміново звернутися до міжнародних партнерів щодо додаткової допомоги. Питання підтримки енергосистеми Україна також обговорює з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що особисто просив Володимира Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що між Україною та Росією прямих домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі не було. Хоча, за його словами, це питання обговорюють на різних майданчиках, зокрема під час контактів в Абу-Дабі.

У понеділок, 2 лютого, Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська дійсно наразі не завдають прицільних ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі України, вони зосередилися на атаках по логістиці, зокрема по залізниці.

