 Прем’єр Британії обговорив з Трампом масовані нічні обстріли України

«Особливо підлі атаки», — Стармер зателефонував Трампу через обстріли енергетики України

Прем’єр Британії Кір Стармер обговорив з Трампом масовані нічні обстріли України. Фото: ReutersПрем’єр Британії Кір Стармер обговорив з Трампом масовані нічні обстріли України. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після масованих нічних обстрілів України з боку Росії.

Як повідомляє уряд Британії, під час розмови сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема російські атаки, які сталися в ніч на тлі різкого похолодання.

Кір Стармер наголосив, що удари РФ мали цілеспрямований і жорстокий характер, адже були спрямовані по критичній інфраструктурі.

«Жорстокі атаки Путіна на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче −20°C», — заявив британський прем’єр.

Водночас Дональд Трамп, під час спілкування з журналістами, заявив, що російський президент Володимир Путін виконав обіцянку щодо так званого «енергетичного перемир’я», яке тривало один тиждень.

Нагадаємо, що вночі 3 лютого російські війська вдарили по енергетичних обʼєктах у восьми областях України. Після чого Володимир Зеленський заявив, що Україна змінить підхід до роботи своєї делегації на переговорах щодо мирного врегулювання.

У Доманівці хочуть побудувати ще 6 модульних будинків для переселенців

Аліна Квітко
Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

Аліса Мелік-Адамян
У ЦНАПах можуть почати видавати водійські посвідчення: Сєнкевич зустрінеться з керівником сервісного центру МВС

Анна Гакман
АМКУ підозрює змову на закупівлі освітлення для «Миколаївелектротрансу»

Аліса Мелік-Адамян
У січні миколаївці надіслали до колцентру майже 800 звернень, більшість — через дерева

Даріна Мельничук
