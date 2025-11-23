Зеленський натякнув на зміну пунктів мирного плану США: Є розуміння, що можуть урахувати українське бачення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський припустив, що мирний план США може зазнати змін і врахувати українську позицію.

Про це він написав у Telegram.

Раніше він розповідав, що чекає результатів роботи української та американської команд, які зустрічаються у Швейцарії. Згодом президент заявив, що «вже були короткі звіти» про результати перших зустрічей і розмов.

Реклама

«Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть урахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди, — врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні», — додав Володимир Зеленський.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони України й член української делегації на переговорах з американськими представниками в Женеві Рустем Умєров написав у соцмережах, що американські пропозиції для завершення війни вже відображають «більшість ключових українських пріоритетів».

За його словами, документ ще не фіналізовано, але його поточна редакція вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

«Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня», — додав Рустем Умєров.

Нагадаємо, Європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для Збройних сил України.

28-пунктний «мирний план» від США

Новий американський «мирний план» щодо врегулювання російсько-української війни почали напрацьовувати під час неформальних перемовин представників США та Росії в Маямі наприкінці минулого місяця. У результаті документ із 28 пунктів обговорили спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський перемовник Кирило Дмитрієв.

За даними Financial Times, план передбачає низку вимог до України, зокрема відмову від решти територій Донбасу, включно з районами, які нині контролює Київ, а також суттєве — удвічі — скорочення чисельності Збройних сил. Крім того, проєкт містить пропозицію відмовитися від ключових видів озброєння та погодитися на обмеження американської військової допомоги. Документ також передбачає визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки».

Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Серед основних положень запропонованого плану:

Крим, Донецька та Луганська області де-факто визнаються російськими, у тому числі й США.

Лінія фронту в Херсонській і Запорізькій областях фіксується як фактичний кордон.

Відведення ЗСУ з частини Донеччини та створення демілітаризованої буферної зони.

Відмова від вступу до НАТО, закріплена в Конституції України, та гарантія Альянсу не розглядати членство Києва в майбутньому.

Обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військових.

Поетапне зняття санкцій із Росії та можливість економічної співпраці між США та РФ.

Запорізька АЕС переходить під контроль МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподіляється порівну між Україною та Росією.

Повна амністія для всіх сторін за дії, вчинені під час війни.

Проведення виборів в Україні через 100 днів після укладення угоди.

Створення «Ради миру» на чолі з Дональдом Трампом, яка має контролювати виконання домовленостей.

Окремо документ включає масштабний інвестиційний пакет для відбудови України, створення фондів розвитку, фінансування інфраструктурних проєктів, а також повернення Росії до світової економіки та можливе відновлення її участі у форматі G8.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за цим планом і США, і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Водночас російська сторона стверджує, що офіційних пропозицій від США щодо завершення війни не отримувала.