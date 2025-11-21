У США заявили, що їхній «мирний план» вигідний і Києву, і Москві

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт про «мирний план»: Україна й Росія мають отримати більше, ніж поступитися. Фото: detector.media

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за новим мирним планом США і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Її цитують ABC News і Reuters.

За словами Керолайн Лівітт, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф близько місяця працювали над документом у закритому режимі. Президент США Дональд Трамп підтримує цей план, додала вона.

Речниця зазначила, що запропонований підхід враховує «реалії ситуації» та передбачає сценарій, який, на думку американської сторони, може бути прийнятним для всіх учасників.

«Цей план був розроблений з урахуванням реалій ситуації… щоб знайти найкращий сценарій, вигідний для всіх, за якого обидві сторони отримають більше, ніж вони повинні віддати», — сказала представниця Білого дому.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт мирного плану. За оцінкою американської сторони, він може активізувати дипломатію.

Зазначається, що Володимир Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен також висловилася щодо інформації про так званий «мирний план» США для завершення російсько-української війни, який широко обговорюють західні ЗМІ.

Вона наголосила, що якщо зміст плану справді відповідає тому, що публікують медіа, то такі пропозиції не можуть бути прийнятними ані для України, ані для європейських партнерів.

За її словами, оприлюднені ідеї «виглядають так, ніби написані у Москві» та фактично ігнорують основні принципи Статуту ООН.