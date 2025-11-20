  • четвер

Клуб

Зеленський отримав від США план завершення війни: планує обговорити його з Трампом

Зеленський отримав від США план завершення війни. Фото: ReutersЗеленський отримав від США план завершення війни. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт мирного плану. За оцінкою американської сторони, він може активізувати дипломатію.

Про це повідомили у Офісі президента.

В відомстві запевняють, що готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир.

«Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Раніше медіа повідомляли, що у запропонованому 28-пунктному «мирному плані» між Україною та Росією, який нібито схвалив президент США Дональд Трамп, прописана ідея передати повний контроль над Донбасом Росії в обмін на орендну плату.

