Староста села під Миколаєвом розкритикувала «Укрпошту» через умови роботи відділення і підвищення тарифів
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
18:34, 09 січня, 2026
-
Староста сіл Лупареве та Лимани Миколаївської області Наталія Панаший публічно розкритикувала роботу «Укрпошти» у громаді, заявивши про відсутність належних умов для роботи поштового відділення та підвищення тарифів на прийом платежів.
Про це вона написала у своєму дописі в Facebook.
За її словами, одне з двох поштових відділень у громаді працює лише 2,5 дні на тиждень, обслуговуючи до трьох тисяч мешканців. При цьому саме приміщення не ремонтували щонайменше останні 15 років. А у 2022 році там було пошкоджене газопостачання, яке так і не відновили.
Як працює відділення під час відключень електроенергії, каже староста, «Укрпошта» не поцікавилася. Генератор та пальне забезпечують коштом громади та благодійників.
Окреме обурення викликало підвищення тарифів на прийом платежів. Наприклад, за оплату рахунків до 1000 гривень стягують 20 гривень, понад 1000 гривень — 30 гривень або 1,5% від суми платежу. При цьому більшість мешканців громади — пенсіонери та безробітні.
— Скільки ще буде ця обдирайлівка? Раніше це коштувало 15 гривень, — написала Наталія Панаший.
Раніше на роботу виїзного відділення «Укрпошти» скаржились мешканці села Миролюбове (стара назва Грейгове).
Останні новини про: Укрпошта
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.