 Староста села під Миколаєвом розкритикувала «Укрпошту» через умови роботи відділення і підвищення тарифів

  • пʼятниця

    9 січня, 2026

  • -1.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -1.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Староста села під Миколаєвом розкритикувала «Укрпошту» через умови роботи відділення і підвищення тарифів

Відділення «Укрпошти» у Галицинівській громаді. Фото: Наталія ПанашийВідділення «Укрпошти» у Галицинівській громаді. Фото: Наталія Панаший

Староста сіл Лупареве та Лимани Миколаївської області Наталія Панаший публічно розкритикувала роботу «Укрпошти» у громаді, заявивши про відсутність належних умов для роботи поштового відділення та підвищення тарифів на прийом платежів.

Про це вона написала у своєму дописі в Facebook.

За її словами, одне з двох поштових відділень у громаді працює лише 2,5 дні на тиждень, обслуговуючи до трьох тисяч мешканців. При цьому саме приміщення не ремонтували щонайменше останні 15 років. А у 2022 році там було пошкоджене газопостачання, яке так і не відновили.

Як працює відділення під час відключень електроенергії, каже староста, «Укрпошта» не поцікавилася. Генератор та пальне забезпечують коштом громади та благодійників.

Генератор громада встановила своїми силами на випадок відсутності світла. Фото: Наталія ПанашийГенератор громада встановила своїми силами на випадок відсутності світла. Фото: Наталія Панаший

Окреме обурення викликало підвищення тарифів на прийом платежів. Наприклад, за оплату рахунків до 1000 гривень стягують 20 гривень, понад 1000 гривень — 30 гривень або 1,5% від суми платежу. При цьому більшість мешканців громади — пенсіонери та безробітні.

— Скільки ще буде ця обдирайлівка? Раніше це коштувало 15 гривень, — написала Наталія Панаший.

Раніше на роботу виїзного відділення «Укрпошти» скаржились мешканці села Миролюбове (стара назва Грейгове).

Останні новини про: Укрпошта

Айтішник з Миколаєва знайшов витік даних в сервісі «Укрпошти»: помилку усунули
Думав, що допомагає: у Києві чоловік підпалив «Укрпошту», намагаючись уникнути покарання від псевдосиловика СБУ
В Україні презентували благодійний поштовий випуск «Країна Суперлюдей»: де придбати марки
Реклама
Читайте також:
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укрпошта

В Україні презентували благодійний поштовий випуск «Країна Суперлюдей»: де придбати марки
Думав, що допомагає: у Києві чоловік підпалив «Укрпошту», намагаючись уникнути покарання від псевдосиловика СБУ
Айтішник з Миколаєва знайшов витік даних в сервісі «Укрпошти»: помилку усунули

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні