Староста села під Миколаєвом розкритикувала «Укрпошту» через умови роботи відділення і підвищення тарифів

Відділення «Укрпошти» у Галицинівській громаді. Фото: Наталія Панаший

Староста сіл Лупареве та Лимани Миколаївської області Наталія Панаший публічно розкритикувала роботу «Укрпошти» у громаді, заявивши про відсутність належних умов для роботи поштового відділення та підвищення тарифів на прийом платежів.

Про це вона написала у своєму дописі в Facebook.

За її словами, одне з двох поштових відділень у громаді працює лише 2,5 дні на тиждень, обслуговуючи до трьох тисяч мешканців. При цьому саме приміщення не ремонтували щонайменше останні 15 років. А у 2022 році там було пошкоджене газопостачання, яке так і не відновили.

Як працює відділення під час відключень електроенергії, каже староста, «Укрпошта» не поцікавилася. Генератор та пальне забезпечують коштом громади та благодійників.

Генератор громада встановила своїми силами на випадок відсутності світла. Фото: Наталія Панаший

Окреме обурення викликало підвищення тарифів на прийом платежів. Наприклад, за оплату рахунків до 1000 гривень стягують 20 гривень, понад 1000 гривень — 30 гривень або 1,5% від суми платежу. При цьому більшість мешканців громади — пенсіонери та безробітні.

— Скільки ще буде ця обдирайлівка? Раніше це коштувало 15 гривень, — написала Наталія Панаший.

Раніше на роботу виїзного відділення «Укрпошти» скаржились мешканці села Миролюбове (стара назва Грейгове).